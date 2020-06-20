Denizli'de korkunç kaza! Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaza, Uşak-Çivril karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah erken saatlerde yaşanan kazada İnan Y. yönetimindeki 35 KH 4134 plakalı otomobil, Çivril ilçesi çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ters dönerek yol ortasında durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Orhan Yunus, Nilgün, Nilüfer ve Mehmet Emin Y.'yi ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.



Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA