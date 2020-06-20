  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Denizli'de korkunç kaza! Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

'de korkunç ! Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Denizli'de korkunç kaza! Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

20.06.2020, 13:05

Kaza, Uşak-Çivril karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah erken saatlerde yaşanan kazada İnan Y. yönetimindeki 35 KH 4134 plakalı otomobil, Çivril ilçesi çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ters dönerek yol ortasında durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Orhan Yunus, Nilgün, Nilüfer ve Mehmet Emin Y.'yi ambulanslar ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'de korkunç kaza! Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA