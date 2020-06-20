Video merakı yüzünden dördüncü kattan düştü

Denizli'nin Kale ilçesi Cumhuriyet mahallesindeki evinin balkonunda sosyal medyada yayınlamak üzere video çeken 21 yaşındaki Perihan Kılıçelli, dengesini kaybederek 4 kattan düştü. Genç kız büyük bir şans eseri binanın girişindeki bir işyerinin tentesi sayesinde ölümden kurtuldu.

YİNE DANS EDİYORDU

Sosyal medyada oynarken çektiği videolarıyla tanınan Perihan, önceki akşam evinin balkonunda müzik eşliğinde yine dans ederek video çekiyordu. Bu sırada balkon demirine oturmak isteyen genç kız dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Girişteki işyerinin tentesine çarparak betona çakılmaktan kurtulan Kılıçelli, gürültü ve çığlıkları duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kılıçelli'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP