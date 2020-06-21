Faciadan kılpayı

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah saatlerinde Uşak-Çivril karayolunda meydana geldi. İnan Y. yönetimindeki 35 KH 4134 plakalı otomobil, Çivril ilçesi çıkışında kontrolden çıktı. EKİPLER SEVK EDİLDİ Takla atan araç, ters dönerek yol ortasında durdu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte Orhan Yunus, Nilgün, Nilüfer ve Mehmet Emin Yunus'u Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anında yolda başka araç olmaması, olası bir faciayı önledi.

Sebahattin ALP