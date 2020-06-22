Haberler Denizli Denizli’de 562 farklı asayiş olayında 307 şüpheli gözaltına alındı

Denizli’de 562 farklı asayiş olayında 307 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de polis tarafından son 1 haftada 18 bin 106 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 79 şahıs yakalanırken, 562 farklı asayiş olayında ise 307 şüpheli gözaltına alındı.

22.06.2020, 18:12