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'de korkunç olay! yaralanan genç...

'nin Pamukkale ilçesinde, yaralanıp, hastaneye kaldırılan (25) yaşamını yitirdi. Polis tarafından suç aleti bıçakla olay yerinde yakalanan T.Y. gözaltına alındı.

Denizli'de korkunç olay! Bıçaklı kavgada yaralanan genç...

22.06.2020, 13:34

Olay, saat 05.00 sıralarında Zeytinköy Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Aras ile T.Y. (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. T.Y. kavga sırasında yanındaki bıçakla Aras'ı karnından ve göğsünden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aras, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aras, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından suç aleti bıçakla olay yerinde yakalanan T.Y. gözaltına alındı.

DHA

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