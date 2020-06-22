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Haberler Denizli Polisi görünce kaçmaya çalışan sahte içki imalatçıları kıskıvrak yakalandı

Polisi görünce kaçmaya çalışan imalatçıları kıskıvrak yakalandı

'in ilçesinde düzenlenen operasyonunda, ormanlık alanda açık havada imalat yapan şahıslar polisi görünce kaçmaya çalıştı. Suçüstü yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ele geçirilen içkilere el konuldu.

Polisi görünce kaçmaya çalışan sahte içki imalatçıları kıskıvrak yakalandı

22.06.2020, 19:37

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova'nın Gürpınar ve Kemalpaşa mahallelerinde ormanlık alanda ve bir araçta sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonlarda 295 şişe sahte içki, 2 bin 274 litre sahte etil alkol, 60 adet yarım litrelik pet şişelerde sahte votka, bin 700 adet boş şişe, bin 450 adet içki şişesi kapağı, bin adet önlü arkalı şişe etiketi, 3 adet çeşmeli tank ele geçirildi. Ormanlık arazide açık hava imalathanesi kurduğu tespit edilen şüpheliler, karşılarında polisi görünce kaçmaya çalıştılar. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçmaya çalışan şahısları kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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