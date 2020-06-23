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Haberler Denizli Kurumaya bırakılan 1 ton kekiği çaldılar

Kurumaya bırakılan 1 ton kekiği çaldılar

Kurumaya bırakılan 1 ton kekiği çaldılar
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Denizli'nin Çal ilçesinde Hakan Aslankara'nın kekik tarlasından hasat edilip kurumaya bırakılan yaklaşık bir ton kekik çalındı. Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Aslankara, "Bir yerde kekiği gören, duyan ve haber eden olursa hasadı kendisine hibe edeceğim" diye yazdı. Tarlasındaki ceviz ağaçları ile fotoğraf çektiren ve paylaşım yapan Aslankara, "Gelin bunları da çalın" diye yazarak hırsızlara da tepki gösterdi.

SEBAHATTİN ALP

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