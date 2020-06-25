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Denizli'de kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Denizli'de kaza yağan sürücü aracını bırakıp kayıplara karıştı.Kullanılamaz hale gelen aracı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, aracını bırakarak kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

25.06.2020, 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020,11:15