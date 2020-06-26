9 katlı apartmanın asansörünü çaldılar

Denizli'de bir apartmanda bulunan asansörün parçaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Mahkemeye taşınan olay çözülemeyince 21 ailenin yaşadığı 9 katlı apartmanda sadece 5 aile kaldı. Trajikomik olay, Halk Caddesi üzerinde bulunan Yükseliş Apartmanı'nda meydana geldi. Asansörün beyni ve kabloları, kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldü.

SADECE 5 AİLE KALDI

Ocak ayından bu yana asansör firması ve site yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonuç vermeyince, apartman sakinleri mağdur oldu. Bir zamanlar 21 ailenin yaşadığı 9 katlı apartmanda şu anda sadece 5 aile kaldı. Asansörlerin kapılarının önü de adeta depo gibi kullanılmaya başlandı.



SİTENİN yöneticisi olan "Hanımağa" lakaplı Zekiye Çelebi, "Önceki site yönetimi ile asansör firması arasında bazı olaylar yaşanmış. Asansörün mavi etiketi vardı. Bu asansörü kimse çalamaz, parçalarını sökemez. Konu mahkemeye taşındı. Bu olayın failleri bir an önce bulunmalı. Apartmanda yaşayan aileler mağdur oldu" dedi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN