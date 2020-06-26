İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı. Şüphelileri tespit eden ekipler, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kadın 7 kişi yakalandı.
TUTUKLANDILAR
Fuhuş vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Denizli'de internette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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