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Haberler Denizli Denizli'de internette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı

'de internette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı

'de, müstehcen yayınlar yapan bazı siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri dolandırdığı öne sürülen 1'i kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.

Denizli'de internette dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 7 şüpheli tutuklandı

26.06.2020, 18:17

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri kurarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı. Şüphelileri tespit eden ekipler, 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kadın 7 kişi yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Fuhuş vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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