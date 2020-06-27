İsmail’in şüpheli ölümü

İzmir Tire'de, 23 yaşındaki İsmail Katmercoğlu'nun cesedi Kahrat Sulama Kooperatifi'nin bahçesinde bulundu. Olay, önceki gece sabaha karşı saat 04.00 civarında meydana geldi. Talihsiz gencin cansız bedeni, kendisinden gece boyu haber alamadığı için kendisini aramaya çıkan yakınları tarafından bulundu. Başında yara izi olduğu öğrenilen Katmercoğlu'nun cinayete kurban gidip gitmediği araştırılıyor.

NADİR UYSAL