Şarampolde can pazarı

Denizli'den Acıpayam yönüne giden Süleyman Kuşçu yönetimindeki otomobil, Yassıhöyük yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile otomobilde bulunan sürücünün eşi Safinaz Kuşçu ve torunları Kayra Tunalı, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

SEBAHATTİN ALP