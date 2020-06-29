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Haberler Denizli Sahte jandarma yakayı ele verdi

Sahte jandarma yakayı ele verdi

'nın Keçiborlu ilçesinde 2 kişiye kendisini jandarma personeli olarak tanıtan ve 'Evinizde bulunan paralar terör örgütüne ait' diyerek dolandıran şüpheli, jandarmanın operasyonu sonucu 'de yakalandı.

Sahte jandarma yakayı ele verdi

29.06.2020, 15:16

Edinilen bilgiye göre olay, Senir Kasabası Orta Mahalle'de 25 Haziran Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs, mağdurlar K.A. ve S.A'yı, 'Evinizde bulunan paralar terör örgütüne ait' diyerek dolandırdı. Şüphelinin tespiti için Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri koordineli olarak çalışma yürüttü. Kimliği tespit edilen şüpheli O.N.S. yapılan operasyon sonucu Denizli'de yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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