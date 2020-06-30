Define ararken patlayan dinamit sonu oldu

Denizli'nin Çivril ilçesi Çapak mahallesindeki ormanlık alanda define arayan Dursun Alcıl'dan (61), haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 7 saatlik arama çalışmasının ardından Uşak Sivaslı'da yaşayan Alcıl'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Alcıl'ın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Alcıl'ın define aradığı bir mağarada patlayan dinamitin kurbanı olduğu ortaya çıktı.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN