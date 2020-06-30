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Denizli'de terör propagandasına 2 gözaltı

Denizli'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri PKK/KCK ile THKP/C, DEV YOL'un propagandasını yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

30.06.2020, 09:42