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'de 'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış! Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi

’de özel halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servisin önünde otobüsten sedye ile indirilen kadın, tedaviye alındı.

Denizli'de 'İnsanlık ölmemiş' dedirten davranış! Halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, şoför hastaneye yetiştirdi

02.07.2020, 12:50

Denizli'de özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Turgut Kubur, İstiklal ile Karahasanlı arasında sefer yaptığı sırada kadın yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Otobüsteki vatandaşlar, fenalaşan kadına yardımcı olurken, sürücü Kubur, 100 metre yakınındaki hastaneye doğru sürdü.Hastanesi'nin acil servisinin önüne kadar gelen sürücü, korna çalarak, yardım istedi. Otobüsten indirilen kadın, tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"YOLCULARIN BANA HABER VERMESİ İLE BİRLİKTE HASTANEYE YÖNELDİM"
Otobüs şoförü Turgut Kubur, kadın yolcunun aniden rahatsızlandığını belirterek, "Saat 13.00'da Suluköprü'den hareket ederek, Devlet Hastanesi, Bayramyeri duraklarını geçerek Kazım Kaynak Lisesinin olduğu yerdeki kırmızı ışıklarda yolcuların bana haber vermesi ile birlikte hastaneye yöneldim. Hastane yakın mesafede olduğu için ben hastaneye gitme gereksinimi duydum. Normalde 112'yi arayarak ambulans çağırmam gerekiyor. Aracımı hastaneye acile yönelerek sağlık çalışanlarına haber vererek hastayı onlara teslim ettim. Tekrardan kaldığım yerden güzergahına devam ettim. Vatandaşların tepkisi, herkesten teşekkür aldım. Hepsi iyi niyetim için teşekkürlerini dile getirdiler" dedi.

İHA

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