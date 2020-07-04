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Haberler Denizli Kavşaktan dönmek isterken kaza yaptı! Seyir halindeki otomobile çarptı

Kavşaktan dönmek isterken yaptı! Seyir halindeki otomobile çarptı

'de dikkatsiz kavşaktan dönmek isterken yanında seyir eden otomobile çarptı. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kavşaktan dönmek isterken kaza yaptı! Seyir halindeki otomobile çarptı

04.07.2020, 17:10 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,17:30

Denizli'de dikkatsiz sürücü kavşaktan dönmek isterken yanında seyir eden otomobile çarptı. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana caddeye bağlanmak üzere ışıklardan hareket eden dikkatsiz sürücü dönmek istediği sırada yanındaki otomobili fark etmedi. Dönmek için sağ şeritten sola doğru sinyal verdiği sırada manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü sağındaki otomobile çarptıktan sonra fark etti. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
IHA

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