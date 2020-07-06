  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi

Covid-19 testi pozitif çıkan eski , yaşamını yitirdi

'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu (37), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Durmaz'ın şüphe üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi

06.07.2020, 17:35 Güncelleme Tarihi: 06.07.2020,17:49

Denizli'de yaşayan ve 5 yıl önce geçirdiği sağlık problemleri nedeniyle yatağa bağımlı kalan eski milli masa tenisi sporcusu Feyzi Durmaz, 3 gün önce rahatsızlanınca Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedaviye alınan Durmaz'a, şüphe üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Durmaz, bugün solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Eski milli sporcunun ölümü, spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.



Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, Fevzi Durmaz için yayımladığı başsağlığı mesajında, camia olarak üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Eski Milli Masa Tenisi Sporcumuz Fevzi Durmaz'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, Ailesi ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dilerim" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Covid-19 testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA