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'de aracın bagajında tesadüfen gördü! Hemen ekipleri aradı

'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobilin bagajına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı. 6640 Sokak'ta yaşayan İsmail Sicimli, dün akşam saatlerinde otomobilin bagaj kısmındaki kiraz kasalarını almak isterken içeride yılan bulunduğunu fark etti. Şaşkınlık yaşayan Sicimli, durumu itfaiye ekipleri ekiplerine bildirdi.

Denizli'de aracın bagajında tesadüfen gördü! Hemen ekipleri aradı

07.07.2020, 14:53

Denizli'de bir otomobilin bagajındaki kiraz kasasının içinde bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.



Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail S. kendisine ait 15 AR 117 plakalı otomobilin bagajında bulunan kiraz kasalarının içinde yılan olduğunu gördü. Ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler otomobilin bagajında yakaladıkları yılanı plastik şişe içerisine koydu.



Kısa süreli paniğe neden olan yılan ekipler tarafından götürüldüğü dağlık alanda yeniden doğaya salındı.

İHA

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