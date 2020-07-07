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'de seyir halindeki yandı

'de seyir halindeki yandı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

07.07.2020, 12:45 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020,12:55

Denizli'de seyir halindeyken alev alan otomobil yangınına İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.


Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Sevindik Mahallesi'ndeki bir otomobilde çıktı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar çıkmaya başladı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

IHA

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