Denizli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına alındı.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN
‘Niye yan baktın’ kavgasında kan aktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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