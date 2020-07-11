‘Niye yan baktın’ kavgasında kan aktı

Denizli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında iddiaya göre "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi, tekme ve yumruk darbeleriyle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 3 kişi gözaltına alındı.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN