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Haberler Denizli Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

DESKİ’nin altyapı çalışmaları nedeniyle 15 ve 2020 tarihlerinde ilçesinin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu ve Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Bekilli’nin 6 mahallesinde 2 gün boyunca su kesintisi yaşanacak

14.07.2020, 14:11

Konuyla ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü 12.00- 18.00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" denildi.

İHA

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