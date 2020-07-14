‘Darbecileri böyle durdurdum’

Türkiye 15 Temmuz 2016'da tarihin en hain kalkışmasına şahit oldu. FETÖ'nün darbe girişiminde Denizli'nin Çardak ilçesinin önemli bir yeri var. 11. Komanda Tugayı'ndan 500'ün üzerinde asker, darbeci hainler tarafından "tatbikat var" bahanesiyle Çardak'a sevk edildi. O sırada C 130 ve C 160 tipi iki askeri kargo uçağı Kayseri'den havalandı. Amaç, askerleri bu kargo uçaklarına bindirip, Ankara'ya götürmekti. SEFERBER OLDULAR

İşte o anda şanlı bir direniş başladı. Çardaklılar darbeci hainlere bedenlerini siper etti. Havalimanında da vatansever askerler vardı. Pistin ışıklandırma sistemleri kapatıldı, havalimanının ışıkları söndürüldü. Bunun amacı, Kayseri'den havalanan uçakların inişini engellemekti. Havalimanındaki 11 ton yakıt da tarlaya döktürüldü.

ÇUKURLA YOLU KAPATTI

O gecenin en büyük kahramanlarından biri de, belediyede kepçe operatörü olarak çalışan Ali Koç'tu... O geceyi unutamayan Koç, "Cumhurbaşkanımızın talimatının ardından abdestimi alıp evimden çıktım. Askerlerin havalimanına geleceğini öğrendim. Hemen garaja gittim ve kepçeyi alıp havalimanı yoluna çektim. Etrafa çukurlar kazarak, tek şeritli yolu kapattım" dedi.

'ŞEHADETE GELMİŞİM'

O geceyi anlatırken duygusal anlar yaşayan Ali Koç, "Darbeci bir asker 'Yolu açın, yoksa kan dökeriz" dedi. Ben de ona 'Biz zaten buraya şehadete gelmişiz. Sen bizi kan dökmekle tehdit etsen ne olur?' diye cevap verdim. Darbe demek, bu memleketin 100 yıl geriye gitmesi demektir" şeklinde konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü duruşu ve aynı zamanda Türkiye ve İslam coğrafyasına yaptığı iyilikler sayesinde darbe girişiminin önlendiğini söyleyen Ali Koç, "Allah bu ülkeye bir daha böyle şeyler yaşatmasın. Türk halkında o gece büyük cesaret vardı. Vatanımız payidar olsun. Gerçek askerlerimiz var olsun" diye konuştu.



'SİSİ GİBİ EZİP GEÇİN' TALİMATINI VERMİŞTİ

DARBECİ askerlere yönelik ilk iddianame Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmıştı. Darbe girişimini yöneten 11. Komando Tugayı Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir ise halen firari. Son ana kadar darbe planını uygulamaya koymaya çalışan, ancak başarılı olamayınca havalimanını çevreleyen tel örgülerden atlayıp kaçan Demir, darbeci askerlere "Araçları halkın üzerine sürün. Gerekirse Sisi gibi ezip geçin" talimatı vermişti.



Ata Gündüz KURŞUN