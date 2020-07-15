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Haberler Denizli 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen kepçe operatörü konuştu

'da darbecilere geçit vermeyen kepçe operatörü konuştu

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişiminin yaşandığı günü 'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolu iş makinesiyle kazan kepçe operatörü , hain gecede yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen kepçe operatörü konuştu

15.07.2020, 18:36 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,18:37

Darbecilere geçit vermeyen Koç (48), AA muhabirine, 15 Temmuz akşamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine abdestini alıp ailesiyle helalleşerek sokağa çıktığını söyledi.

"KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİZ' DEDİLER"

Denizli'deki askerlerin Ankara'ya gitmek için havalimanına doğru geldiklerini duyduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Belediyeden kepçeyi alıp nizamiye kısmının girişine geldik. Arkadaşlarımızın da gayretiyle burayı kapattık. Burayı kazdık ve gerekli tedbirlerimizi aldık. Yanımıza gelen askerler 'Burayı açmazsanız kan gölüne çeviririz' diye konuştular. Biz de 'zaten biz ölmeye geldik.' dedik. Çardak halkı o gece kahramanlık gösterdi. Cenab-ı Allah ülkemize, devletimize, milletimize zeval vermesin, bu millete bir daha böyle şeyler göstermesin."

Ali Koç, 15 Temmuz gecesi her şeyi göze olarak yola çıktıklarını belirtti.

Öte yandan 15 Temmuz gecesi Denizli'den Ankara'ya sevk edilecek 550 komandonun geçeceği yolun iş makinesi ile kazılma anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş makinesi ile Çardak Hava Meydan Komutanlığının yolunun kazılma anı yer alıyor.

Kayıtta ayrıca iş makinesi operatörü Ali Koç'un, "Biz Çardak halkı olarak darbenin karşısındayız. Buradan hiç kimseyi geçirmiyoruz. Cenab-ı Allah bu darbecilere fırsat vermeyecek, bu milleti rezil ve zelil etmeyecek. Bu iş olmayacak. İnşallah Cenab-ı Allah bizleri muzaffer kılacak. Onlara fırsat vermeyecek. Allah'ın izniyle Çardak'ta askerin önünü kapattık. Canımızı vereceğiz, geçit vermeyeceğiz." şeklinde konuşması yer aldı.


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