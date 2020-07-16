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Haberler Denizli Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre, ''de jandarmanın satıcılarına şafak vakti düzenlediği operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. kapsamında, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 22 adrese eş zamanlı baksın yapıldı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

16.07.2020, 15:09

Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve 8 aydır takip edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Acıpayam, Serinhisar, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üstünde yapılan aramada, 149 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 15 gram toz esrar, 3 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA

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