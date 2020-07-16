Haberler Denizli Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı

Son dakika haberine göre, Denizli''de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına şafak vakti düzenlediği operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 22 adrese eş zamanlı baksın yapıldı.