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Haberler Denizli Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden bariyerlere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

17.07.2020, 11:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020,11:31

Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.


Olay, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasemin Özsoy idaresindeki 20 YZ 153 plakalı Citroen marka hafif ticari aracıyla seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesini sebebiyle yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

Özsoy'a ait aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

IHA
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