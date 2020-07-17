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Haberler Denizli Zehir tacirlerine ‘şafak’ operasyonu: 20 gözaltı

tacirlerine ‘şafak’ operasyonu: 20 gözaltı

Zehir tacirlerine ‘şafak’ operasyonu: 20 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen ve 8 aydır takip edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

ARAMA YAPILDI
Acıpayam, Serinhisar, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma komando birliklerinin de katıldığı operasyonda, 20 zanlı gözaltına alındı. ŞÜPHELİLERİN ikametlerinde ve üstünde yapılan aramada, 149 gram eroin, 3 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu hap, 15 gram toz esrar, 3 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

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