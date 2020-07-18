80 liraya dünya 4’üncüsü oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki milli sporcu Mahmut Koç'un başarı hikayesi, ailesi başta olmak üzere herkesi gururlandırıyor. Ancak bu başarı hikayesinin altında başka bir hikaye daha yatıyor. Mahmut Koç, bundan 3 yıl önce, ilçedeki spor salonuna gitmeye karar verdi. Ancak kayıt ücreti 80 liraydı. Önce babası Ali Koç'tan bu parayı isteyen genç, olumsuz yanıt alınca annesinden para istemeye karar verdi. Anne Nuray Koç, o sırada pazar alışverişine gidiyordu. Çocuğunu kıramadı ve alışveriş parasını ona verdi. Mahmut Koç, annesinden parayı alır almaz hemen spor salonuna yazıldı. Antrenörünün destek ve teşvikiyle bilek güreşi branşına odaklandı. Sabahtan akşama kadar spor salonundan hiç çıkmadı. Kendisini sürekli geliştiren Mahmut Koç, turnuva ve yarışmalara katılmaya karar verdi.



TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İlk olarak Denizli'de düzenlenen yarışmada birincilik elde eden ve madalya kazanan genç sporcu, daha sonra Türkiye şampiyonu oldu. Son olarak Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasına katılan Mahmut Koç, burada da dünya 4'üncüsü oldu. Bugüne kadar birçok başarıya imza atan ve 18 madalyası bulunan Koç'un hedefi dünya şampiyonu olmak.





HİKAYESİNİ ANLATTI

Başarı hikayesini anlatan Mahmut Koç, "İlçede herkes spor salonuna yazılıyordu. Genetik olarak güçlü bir yapıya sahip olduğum için ben de spor yapmaya karar verdim. Ama spor salonuna yazılmak için param yoktu. Babamdan istedim, vermedi. Sonra eve gittim. Annem o sırada alışverişe gidiyordu. Yalvardım yakardım, 80 lira aldım. Annem bana o parayı vermeseydi bu başarıları elde edemezdim" diye konuştu.

'İYİ Kİ ONU KIRMAMIŞIM'

Anne Nuray Koç oğlunun çok kararlı olduğunu belirterek, "O gün pazara alışverişe gidiyordum. Mahmut ısrarla 80 lira istedi. Babası parayı vermeyince ben de vermek istemedim. Ama ana yüreği işte. Dayanamadım, alışveriş parasını ona verdim. İyi ki onu kırmamışım. Şimdi bizim gururumuz oldu" şeklinde konuştu. Baba Ali Koç da, "Mahmut yerinde duramazdı. Evde bile su şişeleri ile egzersiz yapar, bileklerini ve kollarını geliştirirdi" dedi.



Ata Gündüz KURŞUN