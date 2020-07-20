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Haberler Denizli Evde sıcaktan bunalanlar, ormanlık alana soluk aldı

Evde sıcaktan bunalanlar, ormanlık alana soluk aldı

’de, etkili olan nedeniyle evde bunalan vatandaşlar, ormanlık alanlara kaçtı, yüksek kesimlerde mesirelik alanlara hafta sonu serinlemeye çalıştı.

Evde sıcaktan bunalanlar, ormanlık alana soluk aldı

20.07.2020, 15:22

Denizli'de geçtiğimiz haftalarda yükselen hava sıcaklıkları ile birlikte vatandaşlar hafta sonu kendini yüksek kesimlerde bulunan mesirelik alanlara çıktı. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar ağaç gölgelerinde aileleri oturarak muhabbet etti. Bazı vatandaşlar ise yeşil alanlarda uyuyarak serinlemeye çalıştı. Denizli'nin yüksek kesimlerinden biri olan Bağbaşı Yaylası ve Teleferikte de yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar aileleri ve arkadaşları ile birlikte güzel havanın tadını çıkarırken, doğanın güzelliğiyle iç içe bir gün yaşamanın mutluluğunu yaşadılar. Vatandaşlardan Murat Kılıç ise çocuklarının sıkıldığını belirterek, "Çocuklar sıkılıyor, hafta sonu gelelim, eğlenelim, piknik yapalım dedik ve çocukları getirdik eğlendiriyoruz. Allah'tan herkese sağlık sıhhat istiyoruz, ortalık temizlensin, güzel bir yaşam olsun ve tek dileğimiz" dedi. Ahmet İnceoğlu ise ilk defa geldiğini ve havanın tertemiz olduğunu söyledi. İnceoğlu, "Korana yüzünden 2-3 aydır evden çıkmıyorum ve markete gidip geliyorum, hiç kimseye temas etmiyorum. Maskemi takıyorum gidip geliyorum" diye konuştu.



İHA

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