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Katliam gibi ! Sürüye çarpan otomobil 11 koyunu telef etti

’nin Çivril ilçesinde, meydana gelen kazada, sürüsüne çarpan sürücü olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Otomobilin çarptığı sürüde 9 koyun telef oldu. 2 yaralı koyun ise sahibi tarafından telef olmaması için kesildiği belirtildi.

Katliam gibi kaza! Sürüye çarpan otomobil 11 koyunu telef etti

21.07.2020, 14:36

Olay, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde koyun sürüsünü otlatmaya çıkan 37 yaşındaki Rıfat E.'ye ait sürüye otomobil çarptı.

Sabah gün doğumuna yakın saatlerde hava karanlık olduğu için otomobilin plakasını alamadığını ve kaçtığını belirten çoban şikayetçi olduğunu söyledi. Otomobilin kaçtığını iddia eden çoban, 9 koyunun telef olduğunu 2 koyunun ise telef olmadan önce kesildiğini belirtti. Koyun sürüsünden 11 koyunun telef olduğunu ve bu durumdan dolayı şikayetçi olması ile birlikte çarpan sürücünün bir an önce bulunmasını belirtti.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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