Haberler Denizli SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı

SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı

Denizli'de, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişinin SİM kartlarını kopyalayarak, mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesabındaki 150 bin lirayı boşalttıkları ileri sürülen 6 kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.07.2020, 17:38