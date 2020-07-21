Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir kişinin banka hesaplarından bilgileri dışında 150 bin lira para çekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonunda, şüphelilerin İstanbul'da yaşadıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kimlik bilgilerine ulaştıkları kişilerin SİM kartlarını kopyaladıkları, bu yolla mobil bankacılık sistemleri üzerinden hesaplarındaki paraları boşalttıkları tespit edildi. Şüphelilerin, aynı yöntemle yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan D., Enes D., Melih A., Turgut A. ve Cemil G. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan D., Enes D., Melih A., Turgut A. ve Cemil G. sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Hasan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SİM kartları kopyalayıp, banka hesaplarını boşaltan 5 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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