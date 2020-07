Buldan'da yıkılmak üzere olan ev tehlike saçıyor

Buldan ilçesi Çaybaşı Mahallesinde bulunan metruk ev çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Hastane yolu üzerinde bulunan ve her gün onlarca insanının kullandığı yol üzerinde bulunan ev adeta tehlike saçıyor. Çevredeki vatandaşlar, şikayetlerine rağmen ev sahiplerinin ilgilenmediğini belirtti. Metruk evin yakınında yaşayan vatandaşlar ise tehlikenin ortadan kalkmasını istediklerini söyledi.

Evin sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından torunlarına durumu bildirmelerine rağmen ilgilenmediklerini dile getiren Ayşen Boynikar, "Ev yıkılmak üzere. Bu yoldan her gün yüzlerce kişi hastaneye gitmek için kullanıyor. Her an için üzerlerine taş, kiremit ve moloz düşmesi ihtimali var. İstemediğimiz kötü durumlar yaşanılabilir. Yetkili makamlara durumu bildirdim. Ancak bir sonuç alamadım. Bu evde yaşanılan tehlikenin bir an önce önlenmesini istiyorum" dedi.

İHA