Adliyede cinayet

Denizli'de oğluna açılan nafaka davasında tanıklık yapan 70 yaşındaki adam dövülerek öldürüldü. Olay, dün Denizli Adliye Sarayı'nın birinci katındaki 4. Aile Mahkemesi'nin bulunduğu koridorda meydana geldi. Burdur'un Gölhisar ilçesinde hayvancılık yapan 4 çocuk babası İsmail Kılınç, Denizli'de yaşayan oğlu Gökhan Kılınç'a, 6 yıl önce ayrıldığı eşi Ayşe Aktaş tarafından açılan nafaka davasının duruşmasında, tanık olarak dinlendi.



SALDIRIYA UĞRADI

AYŞE Aktaş'ın nafaka yükseltme talebinde bulunduğu duruşma çıkışı İsmail Kılınç, iddiaya göre eski gelini Ayşe Aktaş ile kadının şimdiki kocası Hasan Aktaş ve eski dünürü Ünal Serttaş'ın saldırısına uğradı. Koridordaki saldırı üzerine, duruşma salonundan koşarak gelen Gökhan Kılınç, babasını yerde buldu.



Yaşlı adamı darp eden- Hasan ve Ayşe Aktaş çifti ile Ünal Serttaş gözaltına alındı.

KALP MASAJI YAPTI

KILINÇ'IN yardım istemesi üzerine olaya polis müdahale etti. Dövülen İsmail Kılınç'ın kalbi durdu. Hemşire olan Gökhan Kılınç, babasını kalp masajı yaparak, hayata döndürmeye çalıştı. Bu sırada gelen sağlık ekipleri tarafından Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SORGULARI SÜRÜYOR

OLAYLA ilgili soruşturma başlatılırken, polis, Ayşe Aktaş, Hasan Aktaş ve Ünal Serttaş'ı gözaltına aldı. 3 şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor. İsmail Kılınç'ın cenazesi ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gölhisar ilçesinde topraga verildi. Kılınç'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İsmail Kılınç



'BABAM ACIMASIZCA ÖLDÜRÜLDÜ'

OLAYDA kendisi de darp edilen Gökhan Kılınç, "Koridorda, babamı yere yıkmışlar, başını yere vuruyorlar, tekme tokat dövüyorlar, boğazını sıkıyorlardı. Ben gelince, bana da saldırıp, darp ettiler. Kıyafetlerimi yırttılar. Babama koştum ve üzerine kapandım, tekme-tokat vurmaya devam ettiler. Babamın yerde yatarken solunumu yoktu. Kalbi durmuştu. Hemşire olduğum için suni teneffüs ve kalp masajı yaparak geri döndürmeye çalıştım. Ancak babam hayatını kaybetti. Mahkeme salonu önünde vefat etti. Bir insana yakışmayan şekilde öldürüldü" diye konuştu.

Sebahattin ALP