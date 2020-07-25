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'de vatandaşlar inşaat çalışmalarını televizyon şeklinde pencereden izliyor

’nin Merkezefendi ilçesinde inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların çalışmaları rahatça izleyebilmesi için televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu. Paravandaki televizyon kısmını merak eden taksi şoförü merak ederek baktığını söyleyerek, “İş makinalarını izlemek, inşaatı seyretmek bir terapidir, rahatlatır” dedi.

Denizli'de vatandaşlar inşaat çalışmalarını televizyon şeklinde pencereden izliyor

25.07.2020, 13:51

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlar ile kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerinde yaptığı reklam çalışması ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başardı.

Reklam çalışmasında inşaatı izlemek isteyenler için televizyon şeklinde açılan pencereden baktılar. İş güvenliği için yapılan paravan üzerinde "Milli sporumuz şantiye izleme alanı" sloganı yer aldı. Merak eden vatandaşlar ise paravan yanına gelerek bu alandan şantiyede devam eden çalışmaları izledi.



"PSİKİYATRİYE GİDECEĞİNE GEL İNŞAATI SEYRET"
Şantiyede ki çalışmaları merak ederek izleyen taksici Mustafa Akşit, "Harika kumandasını falanda koymuşlar, elimize alamasak da kumandayı, ama bizim Türk insanlarını biliyorsunuz iş makinalarını izlemek, inşaatı seyretmek, kazılmasını seyretmek bir terapidir ve rahatlatır. Psikiyatriye gideceğine gel inşaatı seyret, kepçeyi seyret. Hep aynı şeyi yapıyor kepçeyi daldırıyor, kovayı dolduruyor, kamyona yüklüyor, dönüyor bir sağa bir sola ama rahatlatıyor. Sloganı güzel bulmuşlar, slogan harika" diye konuştu.

İHA

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