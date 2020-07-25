Yaşlı adamı döverek öldüren 3 kişi tutuklandı

Denizli'de boşanan Gökhan Kılınç ile Ayşe Aktaş çiftinin çocuklarının nafakasına ilişkin dava esnasında, adliye koridorunda eski dünürü, gelini ve eşi tarafından darp edildikten sonra yaşamını yitiren 69 yaşındaki İsmail Kılınç toprağa verildi. Kılınç'ın oğlu Gökhan Kılınç, babasının eski eşi, onun babası ve yeni eşi tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen İsmail Başında ve boğazında darp izi olduğu belirlenen Kılınç'ın eski dünürü Ünal Serttaş, eski gelini Ayşe Aktaş Serttaş ile eşi Hasan Aktaş tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP