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Haberler Denizli Denizli'den Afyonkarahisar'a yamaç paraşütüyle uçuş rekoru kırdı

'den 'a yamaç paraşütüyle uçuş rekoru kırdı

'nin Çameli ilçesinde, yamaç paraşütü sporcusu , Yaylacık Dağı'ndan paraşütle havalanıp, 7 saat 42 dakikada 239,2 kilometre uçarak Çobanlar ilçesine indi. Hoş, kadınlar mesafe rekorunu kırdı.

Denizli'den Afyonkarahisar'a yamaç paraşütüyle uçuş rekoru kırdı

28.07.2020, 12:50

Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti'nde bir araya gelen 42 sporcu, uzun mesafe denemesi için havalandı. Milli sporculardan Gülşah Hoş, 7 saat 42 dakikalık uçuşla Afyonkarahisar Çobanlar ilçesine indi. Hoş, Türkiye Yamaç Paraşütü Kadınlar Mesafe Rekoru'nu kırmayı başardı. Bu alandaki eski Türkiye rekorunun 1 Temmuz'da Ankara'dan Konya'ya paraşütle 201 kilometre uçan Merve Gülşah Arslan'a ait olduğu belirtildi. Gülşah Hoş, 239,2 kilometre uçarak Türkiye'de en uzun uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü sporcusu oldu.



Türkiye rekorunu kırdığı için sevinçli olduğunu belirten Hoş, "Mesafe açısından günün potansiyeli daha fazlaydı. Daha fazla uçabilirdim. Uzun zamandır uçmaktan bu kadar zevk almamıştım" diye konuştu.

DHA

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