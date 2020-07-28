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Haberler Denizli Dolandırıcılara karşı hayvan pazarında bilgilendirme yapılacak

Dolandırıcılara karşı bilgilendirme yapılacak

'de polis ekipleri, öncesi olası dolandırıcılık, hırsızlık ve suçlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.

Dolandırıcılara karşı hayvan pazarında bilgilendirme yapılacak

28.07.2020, 17:34 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020,17:40

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı öncesi olası dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı hayvan pazarında vatandaşlara uyarılarda bulunarak, broşür dağıttı.


Kurban Bayramı'na günler kala Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para suçlarına karşı uyarılarda bulundu.

Öngörülen suçların önüne geçmek amacıyla Kurban Bayramı'nın son gününe kadar ekipler hayvan pazarında görev alacağı belirtildi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaparak, hazırlanan bilgilendirme broşürlerini de vatandaşlara dağıtacak.

IHA

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