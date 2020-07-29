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Haberler Denizli Tavas Ovası’nda biber bereketi yaşanıyor

Tavas Ovası’nda biber bereketi yaşanıyor

Tavas Ovası’nda biber bereketi yaşanıyor
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Denizli'nin Tavas ilçesinde Sebze Üreticileri Birliği ve Tavas Belediyesi işbirliği ile 250 dekar alan üzerine Mayıs ayı içerisinde dikimi yapılan çarliston, sivri, dolmalık ve kapya çeşitleri olan biberlerin hasadı yapılmaya başlandı. Tarımsal üretimi destekleyen çalışmalara büyük önem veren ve biberlerin ilk hasadına katılan Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, "Bütün imkanlarımızı seferber ederek, sofraların baş tacı olan biberin ilk hasadını ve sevkiyatını gerçekleştirdik" dedi. Ürünlerin ihracatının yapılmakta olduğuna dikkat çeken İnamlık, Tavas'a katma değer sağlamak için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

SEBAHATTİN ALP

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