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Pamukkale’ye renkleriyle makyaj

Pamukkale’ye Alaçatı renkleriyle makyaj
Giriş Tarihi: 31.7.2020
Pamukkale Belediyesi adını aldığı Pamukkale mahallesini Çeşme Alaçatı gibi mavi beyaza boyuyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sokak sağlıklaştırma çalışmalarının ilk etabında Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla caddenin örnek bir hale getirileceğini söyledi. Baştan sona değiştirilen ve beton parke taşları desenli bir şekilde döşenen caddede tüm binalar mavi ve beyaza boyanıyor. Başkan Örki de eline fırça alıp boya yaptı ve çiçek dikti.

■ SEBAHATTİN ALP
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