Akhan Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan atık kağıt toplama fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki preslenmiş kağıt atıklardan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saat boyunca su sıkarak, alevleri söndürdü. Fabrikanın bahçesindeki atık kağıtların bir bölümü yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
Denizli'de atık kağıt toplama fabrikasında yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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