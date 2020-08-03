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Haberler Denizli Denizli'de atık kağıt toplama fabrikasında yangın

'de atık kağıt toplama fabrikasında

'nin Pamukkale ilçesindeki atık kağıt toplama fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'de atık kağıt toplama fabrikasında yangın

03.08.2020, 16:42

Akhan Mahallesi 104 Sokak'ta bulunan atık kağıt toplama fabrikasında, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bahçesindeki preslenmiş kağıt atıklardan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yarım saat boyunca su sıkarak, alevleri söndürdü. Fabrikanın bahçesindeki atık kağıtların bir bölümü yangında zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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