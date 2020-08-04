Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde faaliyet gösteren atık kağıt toplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine yangına çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
18 itfaiye aracı, 52 itfaiye eri,4 su tankeri,2 ekskavatör yardımıyla 13 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürülen yangında tonlarca atik kağıt küle döndü. Öte yandan, maddi hasarın oluştuğu fabrikada yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
İHA
Denizli’de atık kağıt fabrikasında çıkan yangında tonlarca kağıt küle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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