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Haberler Denizli Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

'de yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

'nin Buldan ve Serinhisar ilçelerinde define bulmak amacıyla yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

05.08.2020, 15:38

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 bölgede düzenlendiği operasyonda, G.G, B.C, D.M, T.K, R.T, E.F. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

AA

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