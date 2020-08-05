Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, 2 bölgede düzenlendiği operasyonda, G.G, B.C, D.M, T.K, R.T, E.F. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

AA