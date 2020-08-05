İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Buldan ve Serinhisar'da izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 bölgede düzenlendiği operasyonda, G.G, B.C, D.M, T.K, R.T, E.F. ve B.A'yı suçüstü yakaladı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
AA
Denizli'de izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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