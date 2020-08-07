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Haberler Denizli ‘Bu başarıyı sürdürmeliyiz’

‘Bu başarıyı sürdürmeliyiz’

‘Bu başarıyı sürdürmeliyiz’
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Denizli'de Bayramyeri Meydanı'nda gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimine Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve beraberindekiler katıldı. Denetimlerde vatandaşlara salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Başkan Zolan, "Bir çok fedakarlıklarla salgının üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bu başarıyı sürdürebilmeliyiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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