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Haberler Denizli Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Şarampole devrilen traktörün altında kalan öldü

'de tarladan dönen Mehmet Çoban'ın kullandığı kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada Çoban olay yerinde hayatını kaybetti. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

07.08.2020, 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020,10:36

Denizli'nin Çameli ilçesinde, tarladan dönen adamın kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Çameli ilçesi Sofular Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde traktörü ile tarladan dönen Mehmet Çoban direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA

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