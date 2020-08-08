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Haberler Denizli Kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı, kaçarken yaralandı

Kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı, kaçarken yaralandı

Emniyet güçleri tarafından aranması olan şahıs ’de kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı. Polis memuru, ayağını kıran saldırganı kaçtığı sırada etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu. Yaralı olarak kaçma çalışan şahıs bir başka polis tarafından 500 metre sonra yakalandı.

Kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı, kaçarken yaralandı

08.08.2020, 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020,09:38

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 hırsızlık, 2 kasten yaralama suçlarından dolayı toplam 7 kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bilal A.'nın polisler tarafından adresi tespit edildi. Apart dairesinde kaldığını öğrenen ekipler, yakalamak için adrese gitti. Binanın önünde polis ekiplerini gören Bilal A., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre kaçan Bilal A., kendisini yakalayan polis memuru Kazım Ö.'ye tekme atarak sol bacağını kırdı. Polis memuru yaralanırken kaçmaya çalışan Bilal A.'yı silahı ile sağ ayak bileğinden vurdu.

Yaralanan şahıs tekrar kaçmaya çalıştığı sırada diğer polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada bıçak ele geçirildi.

Ayağı kırılarak yaralanan polis memuru Kazım Ö. ve ayak bileğinden vurularak yakalanan şüpheli Bilal A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA

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