  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizli Uyuşturucu satıcısı fotoğraftan yakalandı

satıcısı fotoğraftan yakalandı

Uyuşturucu satıcısı fotoğraftan yakalandı
Giriş Tarihi: 8.8.2020

Denizli'de uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonundan bir fotoğraf paylaştı. JASAT Timleri, o fotoğrafın izini sürdü, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldı. Operasyonda zanlının satmak için hazırladığı 20 kilo uyuşturucuya el konuldu.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uyuşturucu satıcısı fotoğraftan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA