Denizli'de uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonundan bir fotoğraf paylaştı. JASAT Timleri, o fotoğrafın izini sürdü, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldı. Operasyonda zanlının satmak için hazırladığı 20 kilo uyuşturucuya el konuldu.
ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Uyuşturucu satıcısı fotoğraftan yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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