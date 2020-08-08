Uyuşturucu satıcısı fotoğraftan yakalandı

Denizli'de uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonundan bir fotoğraf paylaştı. JASAT Timleri, o fotoğrafın izini sürdü, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldı. Operasyonda zanlının satmak için hazırladığı 20 kilo uyuşturucuya el konuldu.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN