Çobanını seven atlasın!

Denizli'nin Çal ilçesinde 8 asırdır devam eden, bu yıl 22-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Sudan Koyun Atlatma Festivali'nin hazırlıklarına başlandı. Bu yıl 847'nci kez yapılacak olan festival için çobanlar, koyunlarını rengarenk boyayarak sudan atlama denemeleri yapıyor. Pandemi sebebiyle gerekli makamlardan izin alınabilirse festivalin yapılacağını belirten Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "İzinleri alamazsak bütün çobanlarımızla beraber en azından atlayışlarımızı yapacağız" dedi.