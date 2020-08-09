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Yıldırım düşen tekstil atölyesi yangında kül oldu

’de yıldırım düştüğü iddia edilen tekstil atölyesi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Binlerce peştamal yangında kül olurken atölye ise yıkıldı.

Yıldırım düşen tekstil atölyesi yangında kül oldu

09.08.2020, 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020,19:18

Yangın, Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yıldırımların düştüğü tekstil atölyesinde alevler yükselmeye başladı. Nail Işın'a ait olan tekstil atölyesinde duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin seferberlik ilan ettiği tekstil atölyesindeki alevleri güçlükle kontrol altına alırken çevredeki vatandaşların yardım etme çabaları ise dikkatlerden kaçmadı. Duvarlar sebebiyle soğutma çalışmaları etkili olmayınca belediyeye ait iş makineleri ile atölyenin duvarları ve çatısı yıkılarak soğutma çalışmalarına devam edildi.



BİNLERCE PEŞTAMAL KÜL OLDU
Peştamal üretimi yapan tekstil atölyesinin Pazar günü olması sebebiyle kapalı olması olası bir facianın önüne geçti. Atölyede bulunan binlerce peştamal ise kül oldu. Duvarları ve çatısı yıkılan atölye kullanılamaz hale gelirken büyük maddi hasar olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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