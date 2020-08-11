Ege’yi yaz ortasında sağanak yağış vurdu

Ege'de önceki gün başlayan sağanak yağışlar birçok şehirde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Denizli'de öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası bazı noktalarda araçlar çöken yollarda kalırken, trafik kazaları meydana geldi. Afyonkarahisar'da da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden gök gürültülü yoğun yağış, özellikle trafikteki yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ise, dereler taştı, bazı mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine ait ekiplerin çalışmaları sonucunda yaklaşık bir buçuk saat kapalı kalan mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı.

SEBAHATTİN ALP