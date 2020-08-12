Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 5 araç birbirine girdi!

Denizli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 1'i polis aracı olmak üzere 5 aracın kaza yapmasına sebep oldu.



Olay, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Celal Y., idaresindeki 20 PR 524 plakalı Renault marka hafif ticari aracıyla seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sağa ve sola manevra yaparak ilerleyen hafif ticari aracın diğer şeritteki otomobile çarpması sonucu savrulan araç önündeki polis aracına çarptı. Otomobillerin birbirine çarpması sonucu 5 araç kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri bir yandan araçları yolun kenarına almaya çalışırken bir yandan ise yol güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Kazanın meydana geldiği bulvar üzerinde oluşan uzun araç kuyrukları dikkatlerden kaçmadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Adem Gümüş, "Gümüşler ışıklarından kalkıp, ticari araç önümüzde manevra yaptı. Önümde benim beyaz otomobil vardı ve oda polis arabasına vurdu. Sağlı sollu manevra yapınca sıkıştırma olduğu için beyaz otomobil sahibi polis arabasına vuruyor. Araç sahibi sağa manevra yaptıktan sonra beni sıkıştırdı ve solumdan beni vurdu" dedi.

IHA

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